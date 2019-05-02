Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы

Юношеская сборная России (игроки 2002 г.р.) прибыла в Дублин. Уже 4 мая наша команда проведет первый матч на групповом этапе Евро-2019 U-17. Соперник - Исландия, начало игры в 16:00 мск. pic.twitter.com/o1Z4gwL47K — Сборная России (@TeamRussia) May 2, 2019

Юношеская сборная России (игроки 2002 г.р.) прибыла в Дублин (Ирландия).Россияне будут участвовать в чемпионате U-17.Первым соперником сборной России станет команда Исландии. Матч состоится 4 мая и начнется в 16.00 по московскому времени.