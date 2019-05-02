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Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы

Юношеская сборная России (игроки 2002 г.р.) прибыла в Дублин (Ирландия).

Россияне будут участвовать в чемпионате U-17.

Первым соперником сборной России станет команда Исландии. Матч состоится 4 мая и начнется в 16.00 по московскому времени.

Теги: Юношеская сборная России
Вчера, 23:08
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#2  karfagen  Dresden (Вчера, 23:36)
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Болеет за:
«Спартак»
Анри,
Вратари: Александр Алексеев ("Спартак" Москва), Илья Купцов ("Динамо "Москва).
Сангаре проиграл конкуренцию им в том числе из-за того, что он обоих на 2 года старше


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#1  Анри   (Вчера, 23:33)
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а кто знает, что за темнокожий вратарь Сангаре у нас играет за эту сборную?
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
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