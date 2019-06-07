Младен Крстаич: за поражение от Украины беру ответственность на себя

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче отборочного турнира Евро – 2020 от сборной Украины.

"Поздравляю сборную Украины с заслуженной победой. Они были сегодня лучше нас. Начало несколько затянулось, а потом мы пропустили два нелепых гола, которые стали решающими. Но жизнь продолжается. Нужно как можно быстрее восстановиться и сосредоточиться на домашнем матче с Литвой. Я беру всю ответственность на себя. Нам трудно, но мы движемся дальше", - цитирует тренера "Чемпионат.сом".
Теги: сборная Украины Сборная Сербии
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