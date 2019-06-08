Сборная России забила 9 голов Сан-Марино, Дзюба оформил покер
Сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 разгромила Сан-Марино (9:0). Это самая крупная победа в истории национальной команды.
Чемпионат Европы-2020
3 тур
Россия – Сан-Марино 9:0
Гол: Чеволе, 25 (авто.), Дзюба, 31 (пен.), 73, 76, 89, Кудряшов, 36, Антон Миранчук, 42, Смолов, 78, 83
Россия: Гильерме - Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов - Оздоев, Зобнин (Баринов, 74) - Головин, Антон Миранчук (Смолов, 61), Алексей Миранчук (Ионов, 61) - Дзюба.
Запасные: Лунев, Шунин, Нойштедтер, С. Петров, Беляев, Баринов, Смолов, Чалов, Мирзов, Ионов, Ахметов, Чернов.
Сан-Марино: Э. Бенедеттини, Палацци (Ченсони, 52), Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Ман. Баттистини, Грандони, Чеволи, Д. Ринальди (Томассини, 56), Голинуччи, Э. Голинуччи (Лунадей, 64).
Запасные: М. Дзаволи, С. Бенедеттини, Чезарини, Мик. Баттистини, Лунадеи, Нанни, Анджелини, Бролли, Бернарди, Л. Ченсони, Този, Томассини.
Предупреждения: Риналди, 12, Муларони, 19
Чемпионат Европы-2020
3 тур
Россия – Сан-Марино 9:0
Гол: Чеволе, 25 (авто.), Дзюба, 31 (пен.), 73, 76, 89, Кудряшов, 36, Антон Миранчук, 42, Смолов, 78, 83
Россия: Гильерме - Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов - Оздоев, Зобнин (Баринов, 74) - Головин, Антон Миранчук (Смолов, 61), Алексей Миранчук (Ионов, 61) - Дзюба.
Запасные: Лунев, Шунин, Нойштедтер, С. Петров, Беляев, Баринов, Смолов, Чалов, Мирзов, Ионов, Ахметов, Чернов.
Сан-Марино: Э. Бенедеттини, Палацци (Ченсони, 52), Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Ман. Баттистини, Грандони, Чеволи, Д. Ринальди (Томассини, 56), Голинуччи, Э. Голинуччи (Лунадей, 64).
Запасные: М. Дзаволи, С. Бенедеттини, Чезарини, Мик. Баттистини, Лунадеи, Нанни, Анджелини, Бролли, Бернарди, Л. Ченсони, Този, Томассини.
Предупреждения: Риналди, 12, Муларони, 19