Сергей Кирьяков: думал, что забьем 5-6 мячей, такого крупного счета не ожидал

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой прокомментировал крупную победу дружины Станислава Черчесова над командой Сан-Марино - 9:0, а также выразил мнение, что игра с Кипром будет намного сложнее прошедшей.- Наша команда профессионально сделала свою работу - это, наверное, основной момент, серьезно настроились, - отметил Кирьяков. - Может быть, первые 20 минут имели небольшие проблемы со вскрытием обороны соперника. Но в такой ситуации всегда важен первый гол. После первого мяча, как говорится, прорвало - голы полетели, и наши футболисты установили свой рекорд результативности. Так что всё очень солидно.- В таких матчах для форварда важно забивать не один-два мяча, а больше. Понятно, что Артем этого хотел. Не важно, два пенальти или нет - эти моменты забудутся, а останется покер, это достижение. Эти мячи идут в общую копилку голов за сборную. Важно, что и он, и Смолов получают уверенность, забивая таким командам.- Ожидал где-то в районе пяти-шести мячей, не больше. Но мы поймали кураж, плюс соперник после шестого гола психологически уже был надломлен, руки опустились.- Нет. Но не важно был VAR или нет. Главное то, с каким настроем вышли наши ребята. Они не просто победили, а обыграли своего соперника очень уверенно и красиво. А в этом пусть арбитры разбираются: допустили или нет они ошибки. Там вообще было очень трудно арбитру на месте определить. Трудный момент - его только на повторе видно. Ну, было бы на один мяч меньше. Но это не уменьшает наших заслуг.- Намного сложнее. Команда у них более организованная, чем у Сан-Марино. И если вспомнить историю наших с ними игр, то были там, конечно, негативные результаты. На это надо обратить внимание. Игроки там гораздо более сильные, чем у Сан-Марино. Умеют контратаковать.Надеюсь, что наши быстрые голы обернут ситуацию в нашу пользу. Чем дольше не сможем забить, тем больше уверенности это придаст киприотам. Так что необходимо быстро забивать. Конечно же, нужно очень серьезно настраиваться.