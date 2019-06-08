Дмитрий Булыкин: рад за сборную России, но Сан-Марино - не показатель
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил победу национальной команды в матче против Сан-Марино в рамках отборочного этапа Евро-2020 (9:0). Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
"Рад за нашу сборную. Сан-Марино — не показатель, но здорово, что забивают, реализовывают моменты, нащупывают взаимодействие, и шанс дается многим футболистам. Ребята все хорошо сыграли, многое получалось, а когда все получается, особенно после крупного счета, ты начинаешь играть на кураже.
Превзойдет ли Дзюба рекорд Кержакова? У него есть все шансы для того, чтобы забивать, приносить пользу своей команде и сборной России. Я всегда рад, когда российские нападающие забивают, поэтому пожелаем Дзюбе забивать и не останавливаться.
Матч с Кипром будет чуть посложнее, но эту команду мы тоже обязаны обыгрывать. Самое главное после этой победы — сильно не расслабиться, а выйти на следующую игру сконцентрированными", - цитирует Булыкина Sport24.ru.
"Рад за нашу сборную. Сан-Марино — не показатель, но здорово, что забивают, реализовывают моменты, нащупывают взаимодействие, и шанс дается многим футболистам. Ребята все хорошо сыграли, многое получалось, а когда все получается, особенно после крупного счета, ты начинаешь играть на кураже.
Превзойдет ли Дзюба рекорд Кержакова? У него есть все шансы для того, чтобы забивать, приносить пользу своей команде и сборной России. Я всегда рад, когда российские нападающие забивают, поэтому пожелаем Дзюбе забивать и не останавливаться.
Матч с Кипром будет чуть посложнее, но эту команду мы тоже обязаны обыгрывать. Самое главное после этой победы — сильно не расслабиться, а выйти на следующую игру сконцентрированными", - цитирует Булыкина Sport24.ru.