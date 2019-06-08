Дмитрий Булыкин: рад за сборную России, но Сан-Марино - не показатель

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил победу национальной команды в матче против Сан-Марино в рамках отборочного этапа Евро-2020 (9:0). Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

"Рад за нашу сборную. Сан-Марино — не показатель, но здорово, что забивают, реализовывают моменты, нащупывают взаимодействие, и шанс дается многим футболистам. Ребята все хорошо сыграли, многое получалось, а когда все получается, особенно после крупного счета, ты начинаешь играть на кураже.

Превзойдет ли Дзюба рекорд Кержакова? У него есть все шансы для того, чтобы забивать, приносить пользу своей команде и сборной России. Я всегда рад, когда российские нападающие забивают, поэтому пожелаем Дзюбе забивать и не останавливаться.

Матч с Кипром будет чуть посложнее, но эту команду мы тоже обязаны обыгрывать. Самое главное после этой победы — сильно не расслабиться, а выйти на следующую игру сконцентрированными", - цитирует Булыкина Sport24.ru.
Теги: Булыкин Сборная России
Сегодня, 01:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама