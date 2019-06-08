Роналд Куман: было бы здорово победить Португалию в финале на ее территории

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций против команды Португалии."Если вспомнить весь турнир: мы были в группе с Францией и Германией, и никто не ожидал, что мы займем первое место. Теперь мы в финале. Играть там — это удовольствие, а не давление. Мы победили Францию, Германию, Англию… Было бы здорово победить и Португалию в финале на ее территории", — цитирует специалиста пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Наставник отметил, что сборная Португалии хорошо играет в защите и будет выступать на домашней арене."Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы создавать моменты и забивать голы. Это финал, и здесь все возможно", — сказал Куман.