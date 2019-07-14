ЕВРО-2020 - крупнейший чемпионат Европы в истории: 12 городов по всей Европе и три миллиона билетов
1,5 миллиона билетов поступили в продажу с 12 июня по 12 июля 2019 года
Подано заявок на 19,3 миллиона билетов; почти в два раза больше, чем на этом же этапе перед ЕВРО-2016
За первую фазу продажи билетов УЕФА получил заявок на 19,3 млн билетов. За аналогичный период перед ЕВРО-2016 было подано заявок на 11 млн билетов.
Официальный сайт УЕФА
УЕФА получил рекордное количество заявок на ЧЕ-2020
Первая фаза продажи билетов на ЕВРО-2020 установила рекорд. УЕФА получил заявки на 19,3 миллиона билетов.
Фото: Reuters