"Опыт подсказывает, что новый футболист редко начинает проявлять себя сразу же. Но Комличенко, Бакаев уже второй раз подряд на сборе. Они осваиваются. И если игрок готов — он получит свой шанс. Мы смотрим, изучаем, делаем умозаключения. Но завтра игра не рядовая. Выйдут те, кто будут делать результат.
Знаем, что завтра игра за шесть очков. Не каждый день мы играем с Шотландией. Как бы игра не складывалась — останется ещё пять игр. Но все равно завтра очень важный матч. Хотя математикой заниматься бы не хотелось", — цитирует Черчесова Sport24.
Станислав Черчесов: знаем, что завтра игра за шесть очков. Не каждый день мы играем с Шотландией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 против команды Шотландии, рассказав о состоянии новичков национальной команды.
Фото: globallookpress.com
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