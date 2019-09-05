Станислав Черчесов: знаем, что завтра игра за шесть очков. Не каждый день мы играем с Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 против команды Шотландии, рассказав о состоянии новичков национальной команды.

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