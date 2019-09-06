Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на новость об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Во-первых, я рад, что они освободились. Во-вторых, я нечасто на эту тему говорил, один раз сказал. И тогда я сказал, что слишком строго с ними обошлись, хотя они и нарушили общественный порядок.
Сегодня это случилось, давайте дождемся, что они придут в нормальном состоянии, начнут играть. Время покажет. На ваших глазах мы ни от кого никогда не отказывались. Другое дело, что надо соответствовать (стандартам сборной) и за полем, и на поле. Но все мы люди, все ошибаемся, поэтому вычеркивать человека из жизни — это самое худшее. Я мало на эту тему говорил, но не потому что не хотел, а потому что не считал нужным", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Станислав Черчесов допустил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную России
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