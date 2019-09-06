Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Шотландией (2:1) в отборе Евро-2020 оценил игру полузащитника Юрия Жиркова. 36-летний игрок "Зенита" поучаствовал в победном голе россиян.
"Это наш друид! Неувядаемый! Добежал, забил, рухнул… Жирков — сильный футболист. К сожалению, мы не ценим многих наших ребят. Вот когда Юра закончит играть — будем про него вспоминать… Безумно рады, что Саламыч вернул его в сборную. Такими футболистами мы не можем разбрасываться", - цитирует Дзюбу Sport24.ru.
Артем Дзюба - о Жиркове: это наш друид! Неувядаемый! Добежал, забил, рухнул
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