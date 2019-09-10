Александр Дюков: я противник идеи совмещения Черчесова в сборной и клубе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как относится к возможному совмещению Станиславом Черчесовым поста главного тренера в сборной России и каком-либо клубе.

Фото: btvn.ru

«Я считаю, что это не даст преимущества нашей сборной и честно скажу, что я скорее противник этой идеи, нежели сторонник», — приводит слова Дюкова в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.