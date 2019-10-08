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Фернандес в преддверии игры с Шотландией работал индивидуально, Кузяев и Баринов — с ограничениями

Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.


Защитник ЦСКА Марио Фернандес провел сегодняшнее занятие по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта. Футболист продолжит готовиться к игре с Шотландией под присмотром врачей.

Также с небольшими ограничениями работали Далер Кузяев и Дмитрий Баринов.

Сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с Шотландией, а через три дня в Никосии проведет матч с Кипром.


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Теги: Фернандес Сборная России Чемпионат Европы Кузяев Баринов
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