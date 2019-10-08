Фернандес в преддверии игры с Шотландией работал индивидуально, Кузяев и Баринов — с ограничениями

Во вторник тренировка сборной России в Новогорске прошла в штатном режиме. Все игроки занимались в общей группе. Защитник Марио Фернандес занятие провёл по индивидуальной программе под контролем физиотерапевта. 1/2— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2019
Защитник ЦСКА Марио Фернандес провел сегодняшнее занятие по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта. Футболист продолжит готовиться к игре с Шотландией под присмотром врачей.
Также с небольшими ограничениями работали Далер Кузяев и Дмитрий Баринов.
Сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с Шотландией, а через три дня в Никосии проведет матч с Кипром.