» » Сборная России: ряд игроков имеют незначительные проблемы со здоровьем

Сборная России: ряд игроков имеют незначительные проблемы со здоровьем

Пресс-служба сборной России в твиттере рассказала о состоянии игроков после отборочного матча Евро-2020 против Шотландии (4:0).


"После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей.

После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.

Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку".

Россия сыграет с Кипром на выезде 13 октября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Чемпионат Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Форвард "Арсенала" Обамеянг признан лучшим футболистом месяца в АПЛ
Черышев — о матче с Шотландией: атмосфера — топ!
Сборная России: ряд игроков имеют незначительные проблемы со здоровьем 1
Погребняк: в Германии на жену наехал велосипедист, положил его нокаутом 5
В Шотландии тренером сборной России назвали Бышовца 4
Клопп второй месяц подряд признан лучшим тренером АПЛ
Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Шотландией
Школьник, которого травили за прическу Ибрагимовича, вывел на поле судью матча Россия — Шотландия 6
Щенников вернулся к тренировкам в общей группе
Еременко вернулся в общую группу "Ростова" 1
"Динамо" всё ещё не расторгло контракт с Хохловым 2
Похоже, Маммана вне игры до конца сезона. Чью ещё карьеру сгубили травмы 4
Гильерме — о победе над Шотландией: такие матчи запоминаются на всю жизнь 1
Уткин – о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: кто знает, психовоз как вызывают? 21
Канделаки: поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе и Азмуну! 31
Лунев: Дзюба вполне мог бы заиграть в АПЛ 5
Ефремов: от сборной России очень хорошие впечатления, давно-давно такого не было!
Боярский: если бы было три тайма, сборная России еще 10 голов забила 3
Дегтярев: Газзаев может быть вновь востребован как тренер 4
"Краснодар": гордимся Комличенко и желаем закрепиться в сборной России 3
Кашчелан и Ткачук признаны лучшими игроками ФНЛ по итогам сентября
Газзаев прокомментировал информацию о его назначении в "Динамо" 16
Дзюба занимает второе место по системе "гол+пас" в отборе Евро-2020 4
Дзюба: в перерыве матча с Шотландией поговорили на повышенных тонах 2
Де Лигт установил рекорд сборной Нидерландов 1
Кандидат в президенты "Бешикташа" пообещал купить Соболева 4
Фанаты "Спартака" устроили встречу команде, выигравшей чемпионат России для детей и молодежи с ДЦП 3
Маммана может пропустить до 8 месяцев 7
Азар хочет, чтобы Бельгия набрала 30 очков из 30 в группе с Россией 2
Дубль Рондона помог Венесуэле разгромить Боливию
Все новости