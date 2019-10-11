Сборная России: ряд игроков имеют незначительные проблемы со здоровьем

После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей. 1/3— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2019
"После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей.
После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.
Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку".
Россия сыграет с Кипром на выезде 13 октября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.