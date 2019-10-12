Черчесов опубликовал пост в инстаграме в преддверии матча с Кипром Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал фото в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра. View this post on Instagram Матч Шотландией позади. Идем дальше... A post shared by Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) on Oct 11, 2019 at 11:24pm PDT "Матч с Шотландией позади. Идем дальше", — написал Черчесов.Матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года Кипр — Россия состоится завтра, 13 октября, в Никосии. Начало — в 19:00 мск. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 10:56 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Черчесов Сборная России Сборная Кипра Чемпионат Европы Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5