Нидерланды в гостях обыграли Беларусь

В матче 8-го тура группового этапа Евро-2020 Нидерланды в гостях обыграли Беларусь со счетом 2:1.



Чемпионат Европы



8 тур



Гол: Драгун, 53 - Вейналдум, 32, 42



Беларусь: Гутор, Поляков, Наумов, Мартынович, Веретило, Яблонский, Бахар (Эбонг, 72), Стасевич, Драгун, Ковалев (Скавыш, 61), Лаптев (Шевченко, 84)



Нидерланды: Силлессен, ван Дейк, де Лигт, Велтман, Блинд, де Йонг, Вейналдум, ван де Бек (де Рон, 68), Бергвейн (Бабель, 89), Промес (де Йонг, 69), Мален



Предупреждения: Бахар, 50, Стасевич, 59, Мартынович, 64, Яблонский, 71. Наумов, 90+1