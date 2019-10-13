В матче 8-го тура группового этапа Евро-2020 Нидерланды в гостях обыграли Беларусь со счетом 2:1.
Чемпионат Европы
8 тур
Гол: Драгун, 53 - Вейналдум, 32, 42
Беларусь: Гутор, Поляков, Наумов, Мартынович, Веретило, Яблонский, Бахар (Эбонг, 72), Стасевич, Драгун, Ковалев (Скавыш, 61), Лаптев (Шевченко, 84)
Нидерланды: Силлессен, ван Дейк, де Лигт, Велтман, Блинд, де Йонг, Вейналдум, ван де Бек (де Рон, 68), Бергвейн (Бабель, 89), Промес (де Йонг, 69), Мален
Предупреждения: Бахар, 50, Стасевич, 59, Мартынович, 64, Яблонский, 71. Наумов, 90+1
Нидерланды в гостях обыграли Беларусь
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