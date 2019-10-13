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Канчельскис: поздравляю ребят с выходом на Евро-2020, но кричать "Ура!" пока неправильно

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал досрочный выход сборной России на Евро-2020.
Фото: roulbet
- Молодцы! Поздравляю ребят с выходом на чемпионат Европы, - сказал Канчельскис. - Но какие-то глобальные выводы делать сейчас рано. То, что ребята забивали голы на любой вкус и показывали неплохой футбол, это очень хорошо. Но играли-то мы с такими соперниками, которых должны были побеждать. Более того, мы всегда обязаны их побеждать. Мы обязаны обыгрывать сборные, которые составлены из почтальонов и официантов, как например, команда Кипра. Но коль уж они попали с нами в одну группу, мы в любом случае будет с ними играть. Но пока сложно что-то определенное сказать. Просто дело в том, что когда мы играем с хорошими командами, у нас появляются проблемы. Например, с Уругваем на чемпионате мира 0:3, с Бельгией минувшей весной.... Так что опять же делать какие-то выводы и кричать «Ура!» пока неправильно. Давайте посмотрим, как пойдут дела дальше. В следующем месяце у нас как раз игра с Бельгией - давайте там посмотрим. Когда у нас хорошие соперники, тогда и можно судить об уровне нашего футбола и наших игроков. То, что вышли - очень хорошо, а дальше надо будет двигаться вперед.

- Может ли сборная России поспорить с бельгийцами за первое место в подгруппе?

- Гипотетически, конечно, можем. Все всё могут. Но давайте просто подождем и посмотрим, в какой форме через месяц будут наши футболисты, в какой форме будут бельгийцы. Не думаю, что сборная Бельгии приедет к нам на прогулку. Мне кажется, что занять первое место в группе для них тоже очень важно. Кроме того, пройти весь групповой этап без поражений - наверное, в этом тоже может быть цель. Так что поживем - увидим и после этой игры сделаем какие-то более конкретные выводы.

Добавим, что в следующем матче отборочного цикла Евро-2020 сборная России дома примет команду Бельгии. Встреча состоится 16 ноября.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Канчельскис Сборная России Чемпионат Европы
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