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Билялетдинов: Дзюба в сборной не делает ничего особенного

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал досрочное попадание команды на Евро-2020.

13 октября команда Станислава Черчесова разгромила Кипр (5:0) в матче отборочного раунда. За два тура до окончания отборочного турнира россияне уже не опустятся ниже второго места, дающего право выступить на Евро-2020.

"Больше всего в игре сборной России в этом отборочном цикле понравилось то, что мы ничего не выдумываем, а стабильно показываем свою игру. С первого матча и до восьмого прослеживался четкий рисунок. И я считаю, нынешнего уровня хватит для того, чтобы достойно выступить в финальной стадии.

Нынешняя сборная способна повторить успех Евро-2008 (выход в полуфинал. — Sport24) в следующем году. Мы не относимся к числу главных фаворитов. Но сейчас команды второго эшелона регулярно обыгрывают тех, от кого ждут призовых мест. Поэтому все возможно. Надо только верить в себя и не отказываться от той модели, которая до сих пор приносила результат", — цитирует Билялетдинова "Советский спорт".

Кроме того, Динияр оценил игру нападающего сборной России Артема Дзюбы.

"Дзюба — наконечник копья. Но в команде каждая линия дисциплинированно делает свою работу. Видно, как мы готовимся к матчам, анализируя информацию о соперниках. Так что Дзюба не делает ничего особенного. Он завершает то, что создает на поле весь коллектив", — добавил Билялетдинов.


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Теги: Билялетдинов Дзюба Сборная России
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