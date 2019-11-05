Силкин: чтобы выиграть у сборной Бельгии, надо думать так же быстро, как игроки этой команды

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мнением о списке игроков, приглашенных в расположение сборной России.

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- Прекрасно, что в списке игроков появляются новые фамилии, - отметил Силкин. - Это хорошо и для конкуренции в составе, и для ребят, впервые приглашенных в расположение национальной команды. Крайне важно было обратить внимание на новых футболистов. Тем более, что некоторые ребята сейчас травмированы. Перспективы Фомина и Чистякова сыграть в ближайших матчах? То, что тренер сборной обратил внимание на этих ребят, очень хорошо для них. Если эти футболисты могут конкурировать, то почему бы не дать им возможность? Понятно, что они вряд ли попадут на игру с Бельгией. Но в матче с Сан-Марино, возможно, даже сыграют.- Надо отметить, что мы очень хорошо прошли отборочный цикл - практически стопроцентный результат. Разумеется, сейчас все мы очень ждем нашей встречи с бельгийцами. Будет интересно противостоять такой сильной команде. Хочется, чтобы наши игроки удивили своего соперника и порадовали своих болельщиков. Надо сказать, что сейчас очень плодородное время для бельгийского футбола. Много у них футболистов, играющих в ведущих европейских клубах - можно две сборные сформировать.- Чтобы побороться за него, надо выигрывать у сборной Бельгии. Для этого необходимо очень быстро думать. Так же быстро, как игроки этой команды. Плюс соблюдать железную игровую дисциплину, не давать шанса сопернику и использовать свои моменты. С любой командой можно играть. Как в итоге получится - мы все это увидим. Уверен, что тренерский штаб будет настраивать команду на победу.