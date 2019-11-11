- Футбол – это спорт, поэтому он должен объединять людей, а не разрушаться теми немногими, кто совершает ошибки.
Я люблю Марио. Выпускал его на поле, когда он был подростком. Балотелли еще достаточно молод, чтобы еще многое отдать спорту. Но для меня важно заявить, что если я вызову его в сборную, то это потому, что он этого заслуживает и может помочь нам.
После того, что случилось, я мог бы вызвать его, как сказал президент итальянской федерации футбола, но думаю, что важно вызвать Марио, когда он действительно этого заслуживает, а не для того, чтобы сделать заявление [против расизма]. У него все еще есть шансы.
На дворе почти 2020 год, и цвет кожи... К сожалению, некоторым людям не очень легко изменить свое отношение, - приводит слова тренера Sports, ссылаясь на Goal.com
В текущем сезоне Серии А Балотелли выходил на поле 7 раз и отметился двумя голами.
Напомним, сборная Италия уже квалифицировалась на Евро-2020.
Манчини: Балотелли в сборной? Вызову его, когда он будет этого заслуживать, а не для заявления против расизма
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможный вызов в национальную команду Марио Балотелли
Фото: bravo
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»