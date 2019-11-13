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Сантуш: Роналду здоров и сыграет с Люксембургом и Литвой

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не имеет проблем со здоровьем, а потому примет участие в отборочных матчах Евро-2020 с Люксембургом и Литвой.

Ранее у Роналду возник конфликт с главным тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри, который заменил его во втором матче кряду. 34-летний португалец после замены прошел мимо скамейки своей команды, бросив фразу в ее сторону, и направился прямиком в раздевалку. Итальянские журналисты сообщили, что Роналду назвал Сарри сукиным сыном. После игры с "Миланом" Сарри объяснил замену тем, что у Роналду была проблема со связкой колена.

"Все хотят поговорить про Роналду, потому что он лучший футболист в мире. Криштиану здесь, он здоров и будет играть", — сказал журналистам Сантуш на тренировочной базе сборной Португалии.

Sport24.ru


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Теги: Сантуш Роналду Сборная Португалии Сборная Люксембурга Сборная Литвы
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