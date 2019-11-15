Головин не сыграет в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитник Александр Головин не сыграет в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 с командой Бельгии, который состоится завтра, 16 ноября, в Санкт-Петербурге.

Фото: ТАСС