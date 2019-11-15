"У Головина есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть. Он провел с нами две тренировки, но на поле завтра не выйдет", - сказал Черчесов на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, во время подготовительного сбора, в рамках которого национальная команда занималась в Сочи и Санкт-Петербурге, Головин в большинстве тренировок не занимался с общей группой.
Головин не сыграет в матче с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитник Александр Головин не сыграет в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 с командой Бельгии, который состоится завтра, 16 ноября, в Санкт-Петербурге.
Фото: ТАСС
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