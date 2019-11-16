"Созвонился с родными и пошел досматривать ужастик". Чистяков — о вызове в сборную России

Защитник "Ростова" и сборной России Дмитрий Чистяков, впервые вызванный в национальную команду рассказал, как узнал о приглашении в сборную.— Был дома с девушкой, вместе смотрели фильм. Ужастик какой-то, вроде "Мглу". Пришло сообщение от агента, там — список вызванных в сборную России. Если честно, даже не знал, что в тот день было объявление состава. Совсем не ожидал. Но я обрадовался, конечно.— Не выиграл же что-нибудь, чтобы праздновать! Но для себя — приятно. Созвонился с родными, обсудил, и пошел фильм досматривать.— Станислав Саламович вызвал к себе в кабинет, о чем-то конкретном не говорили. Он просто приободрил: "Осваивайся — времени не так много. Если что-то будет нужно, не стесняйся, подходи и тебе помогут".Больше всего общаюсь с Лехой Ионовым, с которым вместе в "Ростове" играем. С Серегой Петровым когда-то вместе жили в интернате в Питере. Больше ни с кем знаком до сборной не был. Из тех, с кем я раньше пересекался, в главную сборную еще Паша Могилевец вызывался — с ним в "Зените-2" были.— Я тоже это интервью прочитал и впервые из него услышал. А почему нет! Думаю, что Станислав Саламович и ФНЛ смотрит, не только Премьер-лигу. Любой футболист о сборной мечтает. И я, играя в ФНЛ, тоже думал. Для каждого футболиста это высшая точка карьеры — представлять свою страну. Но я не мог представить, что все произойдет так быстро.