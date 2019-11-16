» » "Созвонился с родными и пошел досматривать ужастик". Чистяков — о вызове в сборную России

"Созвонился с родными и пошел досматривать ужастик". Чистяков — о вызове в сборную России

Защитник "Ростова" и сборной России Дмитрий Чистяков, впервые вызванный в национальную команду рассказал, как узнал о приглашении в сборную.

— Как узнал о первом в жизни вызове в сборную?
— Был дома с девушкой, вместе смотрели фильм. Ужастик какой-то, вроде "Мглу". Пришло сообщение от агента, там — список вызванных в сборную России. Если честно, даже не знал, что в тот день было объявление состава. Совсем не ожидал. Но я обрадовался, конечно.

— Праздновал?
— Не выиграл же что-нибудь, чтобы праздновать! Но для себя — приятно. Созвонился с родными, обсудил, и пошел фильм досматривать.

— Что Черчесов говорил при первой встрече?
— Станислав Саламович вызвал к себе в кабинет, о чем-то конкретном не говорили. Он просто приободрил: "Осваивайся — времени не так много. Если что-то будет нужно, не стесняйся, подходи и тебе помогут".

Больше всего общаюсь с Лехой Ионовым, с которым вместе в "Ростове" играем. С Серегой Петровым когда-то вместе жили в интернате в Питере. Больше ни с кем знаком до сборной не был. Из тех, с кем я раньше пересекался, в главную сборную еще Паша Могилевец вызывался — с ним в "Зените-2" были.

— Станислав Саламович говорил, что за Чистяковым следил еще в ФНЛ. Веришь?
— Я тоже это интервью прочитал и впервые из него услышал. А почему нет! Думаю, что Станислав Саламович и ФНЛ смотрит, не только Премьер-лигу. Любой футболист о сборной мечтает. И я, играя в ФНЛ, тоже думал. Для каждого футболиста это высшая точка карьеры — представлять свою страну. Но я не мог представить, что все произойдет так быстро.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Чемпионат Европы Чистяков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тадич: Сербия должна отомстить за 0:5 на Украине 1
Манчини: приятно побить рекорд легендарного Поццо
"Созвонился с родными и пошел досматривать ужастик". Чистяков — о вызове в сборную России
"Реал" потерял Хамеса Родригеса на три недели
Берг вывел шведов на Евро, финны ликуют впервые в истории 3
"Спартак" пожелал Цорну в день рождения успехов в работе на благо самого популярного клуба России 4
Конте получил угрозы и пулю в конверте. Полиция взяла тренера под охрану
Тите рассказал подробности конфликта с Месси в матче Бразилия — Аргентина 1
Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в товарищеском матче с Бразилией
Вернер: не стоит ожидать, что Германия обыграет Беларусь со счётом 5:0 или 6:0
Президент "Реала" Перес возглавил Всемирную футбольную ассоциацию
Федун: Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. Перед ним большой вызов 10
Определены 12 из 24 участников Евро-2020
Пьянич получил травму в матче со сборной Италии
Пике: у 30-летнего Альбы нет водительских прав — его всегда возит отец
Игроки сборной Финляндии искупали тренера в душе, отмечая первый в истории выход на чемпионат Европы
Дзюба — о матче с Бельгией: мы будем драться как львы. Я обещаю 8
Сборная Италии впервые в истории выиграла 10 матчей подряд и побила рекорд 80-летней давности 1
Вишнева: большая честь и ответственность стать послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
"Бавария" объявила о рекордных доходах. Сезон-2018/19 стал лучшим за всю историю клуба 1
Джикия рассказал, за что футболистов "Спартака" штрафуют на 30-50% зарплаты 4
Флик останется на посту главного тренера "Баварии"
Звезда балета Диана Вишнева стала послом Санкт-Петербурга на Евро-2020 3
"Спартак" позитивно воспринял судейские реформы в российском футболе
Федун в 10% оценил шансы сборной России на победу в матче с Бельгией: будем надеяться на чудо 17
Испания забила 7 мячей Мальте 1
Италия разгромила Боснию и Герцеговину
Швеция победила Румынию и досрочно вышла на Евро-2020 1
Гендиректор "Рубина": очень рад переменам в судействе, не ожидал, что они произойдут так скоро
Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации
Все новости