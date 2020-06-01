Напомним, что грядущей осенью состоятся матчи Лиги Наций. Россия оказалась в группе с командами Венгрии, Сербии и Турции.
- Есть вероятность, что за три сбора вместо шести матчей мы сыграем восемь. Если в сентябре пройдет сбор, то в октябре и ноябре добавятся игры, которые мы не провели в марте, - сказал Черчесов в передаче "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
Мартовские матчи сборная России не смогла провести в связи с пандемией коронавируса.
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"Есть вероятность, что сыграем восемь матчей". Черчесов - о планах на осень
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах национальной команды на грядущую осень.
Фото: Rusfootball.info
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