"Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Артёмом Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Также главный тренер национальной команды России отметил, что поговорит с футболистами, чтобы те как можно скорее закрыли тему с конфликтом.
Напомним, что в рамках Лиги наций россияне 3 сентября проведут домашний матч с Сербией, а 6 сентября встретятся на выезде с Венгрией.
Черчесов рассказал, что Соболев не попал в заявку сборной России из-за конфликта с Дзюбой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий "Спартака" Александр Соболев не попал в заявку сборной России на матчи Лиги наций.
Фото: РФС
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