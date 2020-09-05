"Португалия - команда опытная, у которой сыгранный состав. Хочется увидеть эту сборную без Роналду, как она будет играть. И не в одном матче посмотреть, а в нескольких.
В сборной Хорватии сейчас Влашич основной футболист сборной, Ракитич с Модричем стареют. Теперь Влашичу надо доказывать, что в сборной он лучший футболист", - сказал Мостовой в эфире "Матч ТВ".
Матч между Португалией и Хорватией состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.
Мостовой: теперь Влашичу надо доказывать, что в сборной Хорватии он лучший футболист
Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче Лиги наций Португалия - Хорватия.
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