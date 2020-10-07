— Я считаю, что Карл Старфельт здорово работает в казанском "Рубине". Джордан Ларссон приносит пользу "Спартаку", да и трио, которое играет за "Краснодар" — важные футболисты для команды. В общем, мое мнение, что шведские игроки отлично себя проявляют в российской Премьер-лиге, — заявил тренер в интервью Sport24.
25-летний Старфельт в текущем сезоне провёл 10 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.
23-летний Ларссон в 10 матчах забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
25-летний Ольссон стал автором двух голевых передач в восьми играх.
28-летний Классон в семи матчах отличился дважды и дважды ассистировал партнёрам.
34-летний Берг забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в девяти играх.
Матч Россия — Швеция состоится завтра, 8 октября. Начало в 19:15 по мск.
Наставник сборной Швеции оценил игру местных футболистов, выступающих в РПЛ
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал выступление шведских футболистов в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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