Наставник сборной Швеции оценил игру местных футболистов, выступающих в РПЛ

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал выступление шведских футболистов в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
— Я считаю, что Карл Старфельт здорово работает в казанском "Рубине". Джордан Ларссон приносит пользу "Спартаку", да и трио, которое играет за "Краснодар" — важные футболисты для команды. В общем, мое мнение, что шведские игроки отлично себя проявляют в российской Премьер-лиге, — заявил тренер в интервью Sport24.

25-летний Старфельт в текущем сезоне провёл 10 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

23-летний Ларссон в 10 матчах забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

25-летний Ольссон стал автором двух голевых передач в восьми играх.

28-летний Классон в семи матчах отличился дважды и дважды ассистировал партнёрам.

34-летний Берг забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в девяти играх.

Матч Россия — Швеция состоится завтра, 8 октября. Начало в 19:15 по мск.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная Швеции Ларссон Классон Ольссон Старфельт Берг
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Турция сыграла вничью с Германией, сравняв счёт на 4 добавленной минуте матча
Португалия и Испания голов не забили 1
Наставник сборной Швеции оценил игру местных футболистов, выступающих в РПЛ
Представлена схема гонораров в Лиге Европы
Известны выплаты участникам Лиги чемпионов 1
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030
"Уфа" рассматривает Кононова и Рахимова на пост главного тренера
Радимов: разговоры, будто в травмах Кокорина виноват массажист Колесников не имеют под собой основания
Грушевский: мания величия фанатов и руководства "Спартака" будет длиться пока есть шансы на высокие места
"Спартак" ждёт суд по итогам матча с "Зенитом" 17
Источник: Кутепов мог оказаться в "Зените" 6
Николич: контракт Чорлуки заканчивается, на эту позицию есть Мурило, Лысцов и Райкович 2
Владелец "Торпедо" пропишет в контрактах премиальные за выход в РПЛ 1
Радимов: РПЛ — не дно. Мы сильно отстаем от топ-5, но наша лига точно не самая слабая в Европе 10
Николич: "Локомотив" будет биться за чемпионство 1
Грушевский: убежден внутри, что ЦСКА реабилитируется за прошлогодний провал в Лиге Европы
Евсеев ушел, виновники остались. В "Уфе" сменился тренер 2
Гаджиев: Евсеев — тренер уровня РПЛ. С ситуацией в "Уфе" вопрос к руководству, а не к нему
Радимов: лидеры "Зенита" устали, Дзюба вымотан 22
Азмун - Ригони: буду скучать, бро!
Легендарный чехословацкий футболист Паненка находится в реанимации из-за коронавируса
Источник: Кононов возглавит "Уфу". Клуб договорился с агентом специалиста 16
Николич: я был бы счастлив, если бы Кузяев перешел в "Локомотив" 2
Николич: нужен был забивной форвард. Хотел Манджукича, не знаю, почему не получилось 4
Депай постарается перейти в "Барселону" в январе
Вчера у "Зенита", "Локомотива" и "Краснодара" был последний шанс усилиться под Лигу чемпионов. Получилось не очень 5
Полузащитник "Уфы" Емельянов перешел в клуб ФНЛ
Мещеряков - о Геркусе: не знаю, кто он такой и какое отношение имеет к "Локомотиву" 4
"Аталанта" включила Миранчука в заявку на Лигу чемпионов 1
Шомуродов будет выступать в "Дженоа" под номером ростовского региона 3
Все новости