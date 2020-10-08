"Я, честно говоря, не удивлен ни результату, ни ходу игры. Думаю, что никто не расстроится. Этот матч — лишний повод увидеть какие-то ошибки, но они всегда были, есть и будут", - передает слова Мостового ТАСС.
Также эксперт оценил дебют в сборной России своего однофамильца Андрея Мостового.
"Говоря с иронией, Андрею пока далеко до настоящего Мостового. Но, конечно, можно и нужно поздравить его с дебютом", - сказал Александр.
Напомним, что встреча подопечных Станислава Черчесова с командой Швеции завершилась победой скандинавской сборной со счетом 2:1. Первый гол в матче забил нападающий шведов Александр Исак после подачи со штрафного Себастьяна Ларссона. Во втором тайме преимущество при помощи рикошета увеличил Маттиас Йоханссон, а в самой концовке встречи дебютный гол за сборную России забил Александр Соболев.
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой: Андрею Мостовому пока далеко до настоящего Мостового
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче национальных команд России и Швеции.
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