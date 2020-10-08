"Центральная зона – одна из наиболее уязвимых позиций в сборной. По сути, кроме Джикии, есть вопросы ко всем. Все, кто играл – играли с явными ошибками. Черчесов рассказал, что просматривал вариант с переводом кого-то из опорников в центр защиты", - приводит слова Гаджиева "Спорт день за днём".
Напомним, что из-за сомнительного теста на коронавирус защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия не смог принять участие в матче со Швецией. Также подозрительный результат теста был выявлен у голкипера Гильерме. В центре обороны россиян во встрече с командой Швеции играли Илья Кутепов и Фёдор Кудряшов.
Гаджиев рассказал о наиболее уязвимой позиции в сборной России
Футбольный тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о поражении сборной России в контрольном матче со Швецией (1:2).
Фото: ФК "Анжи"
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