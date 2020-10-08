Защитник "Арсенала" Беляев присоединился к сборной России

Защитник "Арсенала" Максим Беляев прибыл в расположение сборной России в Новогорске.

Фото: ФК "Арсенал"

Утром вместе с остальными футболистами и членами штаба сборной он сдал обязательный тест на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу с Турцией.



Напомним, что из-за сомнительных тестов на коронавирус расположение национальной команды покинули защитник Георгий Джикия и вратарь Гильерме.



Встреча сборных России и Турции пройдет 11 октября на "ВТБ Арене". Начало матча - в 21:45 по Москве.