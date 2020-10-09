Кэхилл: Дзюба напоминает мне Жиру в сборной Франции

Бывший футболист сборной Австралии Тим Кэхилл рассказал, что запомнил в сборной России Артёма Дзюбу.
Фото: ФК "Зенит"
— Всегда запоминаются нападающие, ведь они забивают голы. И Россия в 2018-м открыла миру новые имена. Как зовут очень-очень высокого парня? Дзюба? Он мне напоминает Жиру в сборной Франции, — рассказал Кэхилл в интервью "СЭ".

Кэхилл считает, что Черчесов выбрал правильную тактику на чемпионат мира 2018 года, хорошо использовав качества Дзюбы. Австралиец добавил, что на домашнем турнире россияне хорошо изучили соперников, забили много голов и порадовали болельщиков.

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Теги: Сборная России Кэхилл Дзюба
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