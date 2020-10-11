"Мы потеряли два очка в матче с Россией". Тренер сборной Турции - об игре Лиги наций

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги наций с командой России.

Фото: сборная Турции

"Мы знали соперника и изучили его хорошо. Нам не удалось подхватить темп в первом тайме. Второй тайм для нас был успешный, забили гол и могли забить ещё, мы потеряли два очка. Хочу поблагодарить ребят. Россия играла дома, и у нас третий матч подряд на выезде, играем в позднее время. Также у нас есть травмы, если нам удастся всё преодолеть, мы станем очень хорошей командой", - сказал Гюнеш на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, что встреча сборных России и Турции завершилась со счетом 1:1. На 28-й минуте усилиями Антона Миранчука россияне вышли вперед. Голевой пас на свой счет записал Роман Зобнин. Во втором тайме после стандарта сборная Турции сравняла счет, гол забил Кенан Караман.



Россия продолжает лидировать в 3-й группе Лиги В с 7-ю очками, Турция же занимает 3 место, имея в своем активе 2 очка.