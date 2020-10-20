Полузащитники сборной России Алексей Ионов и Далер Кузяев стали самыми быстрыми игроками Лиги наций в октябре - их максимальная скорость составила 34,9 км/ч. Следующую строчку этого рейтинга с максимальной скоростью 34,6 км/ч разделили еще один хавбек российской сборной Роман Зобнин и французский форвард Килиан Мбаппе.
Сборная России в октябрьских матчах Лиги наций дважды сыграла вничью - 1:1 с национальной командой Турции и 0:0 с Венгрией.
Источник: телеграм-канал сборной России
Ионов и Кузяев стали самыми быстрыми игроками Лиги наций в октябре, Зобнин делит вторую строчку с Мбаппе
Игроки сборной России Алексей Ионов и Далер Кузяев стали лучшими по максимальной скорости среди всех сборных - участниц Лиги наций по итогам октябрьских матчей.
Фото: телеграм-канал сборной России
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!