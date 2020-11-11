Румыния победила Белоруссию, а Казахстан сыграл вничью с Черногорией

Сборные Белоруссии и Казахстана провели свои товарищеские матчи.

Фото: сборная Белоруссии

Белорусы встречались с командой Румынии. Уже в первом тайме подопечные Михаила Мархеля пропустили 4 мяча.



После перерыва бывший игрок "Уфы" Йонуц Неделчару оформил дубль, отправив еще один мяч в ворота сборной Белоруссии.



Белорусы смогли ответить голами Юрия Кендыша, Ивана Бахара и Владислава Климовича. Отметим, что на 83-й минуте Евгений Яблонский не реализовал пенальти.



Румыния 5:3 Белоруссия



Голы: Митря, 11, Марин, 20 (пен), Неделчару, 31, 55, Пушкаш, 44 - Кендыш, 63, Бахар, 80, Климович, 90+2.



Нереализованный пенальти: Яблонский, 83.



Сборная Казахстана проводила выездной матч с Черногорией. На двоих команды нанесли 24 удара по воротам, но голов так и не забили.



Черногория 0:0 Казахстан