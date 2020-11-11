Румыния победила Белоруссию, а Казахстан сыграл вничью с Черногорией

Сборные Белоруссии и Казахстана провели свои товарищеские матчи.
Фото: сборная Белоруссии
Белорусы встречались с командой Румынии. Уже в первом тайме подопечные Михаила Мархеля пропустили 4 мяча.

После перерыва бывший игрок "Уфы" Йонуц Неделчару оформил дубль, отправив еще один мяч в ворота сборной Белоруссии.

Белорусы смогли ответить голами Юрия Кендыша, Ивана Бахара и Владислава Климовича. Отметим, что на 83-й минуте Евгений Яблонский не реализовал пенальти.

Румыния 5:3 Белоруссия

Голы: Митря, 11, Марин, 20 (пен), Неделчару, 31, 55, Пушкаш, 44 - Кендыш, 63, Бахар, 80, Климович, 90+2.

Нереализованный пенальти: Яблонский, 83.

Сборная Казахстана проводила выездной матч с Черногорией. На двоих команды нанесли 24 удара по воротам, но голов так и не забили.

Черногория 0:0 Казахстан

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Теги: Сборная Белоруссии Сборная Казахстана Сборная Черногории Сборная Румынии
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