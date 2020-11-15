"До удаления мы играли хорошо. Увидев красную карточку, все изменилось, и, честно говоря, у нас начались трудности. У нас были недостатки, но мы - команда, и все мы на поле пытались сделать все возможное. На мой взгляд, пенальти не было", - сказал Кузяев.
Следующий матч сборная России проведет на выезде с Сербией. Встреча пройдет 18 ноября.
Источник: Futbol Arena
Кузяев: после удаления у нас начались трудности
Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал матч Лиги Наций с Турцией (2:3).
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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