Кузяев: после удаления у нас начались трудности

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал матч Лиги Наций с Турцией (2:3).
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
"До удаления мы играли хорошо. Увидев красную карточку, все изменилось, и, честно говоря, у нас начались трудности. У нас были недостатки, но мы - команда, и все мы на поле пытались сделать все возможное. На мой взгляд, пенальти не было", - сказал Кузяев.

Следующий матч сборная России проведет на выезде с Сербией. Встреча пройдет 18 ноября.

Источник: Futbol Arena

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Теги: Кузяев сборной России Лига Наций Сборная Турции
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