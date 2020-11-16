- Что было бы с Магомедом Оздоевым, если бы он отдал такой пас, находясь в опорной зоне, не глядя через себя, будь он в команде Валерия Лобановского? Он бы поехал служить в часть, вот и всё. И по-другому бы никак не было, - заявил Уткин в радиоэфире передачи "Футбольный клуб".
На 24 минуте матча Турция - Россия (3:2) при счете 1:0 в пользу нашей команды опорный полузащитник Магомед Оздоев грубо ошибся в середине поля, не глядя отбросив мяч через себя в сторону своих ворот. Это действие привело к опасному выходу на наши ворота турецкого нападающего и удалению остановившего его с нарушением правил, по мнению польского арбитра Шимона Марчиняка, Андрея Семенова. Оставшись в меньшинстве, сборная России быстро пропустила 2 гола и проиграла матч со счетом 2:3.
Уткин: у Лобановского Оздоев за такой пас поехал бы служить в часть
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ошибку полузащитника сборной России Магомеда Оздоева в матче с командой Турции (2:3).
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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