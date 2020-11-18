Гол игрока "Урала" Бикфалви отправил Россию в третью корзину жеребьевки ЧМ
Сборная Румынии вырвала ничью в матче с Северной Ирландией (1:1) благодаря голу полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви.
Фото: ФК "Урал"
Таким образом, Румыния опередила Россию, проигравшую Сербии (5:0), в рейтинге сборные УЕФА. При жеребьевке отборочного этапа чемпионата мира 2022 года национальная команда России будет находиться в третьей группе.
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