Гол игрока "Урала" Бикфалви отправил Россию в третью корзину жеребьевки ЧМ

Сборная Румынии вырвала ничью в матче с Северной Ирландией (1:1) благодаря голу полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви.

Фото: ФК "Урал"

Таким образом, Румыния опередила Россию, проигравшую Сербии (5:0), в рейтинге сборные УЕФА. При жеребьевке отборочного этапа чемпионата мира 2022 года национальная команда России будет находиться в третьей группе.