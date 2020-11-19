"Веселее всего, конечно, сейчас читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы совсем иначе. Это просто чушь. Немного изменился бы образный ряд, используемый в описании результатов. Был бы более навязчивым. Вот, собственно, и всё. Единственное разумное и своевременное решение Черчесова за эту осень", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, что в заключительном матче Лиги Наций сборная России на выезде проиграла Сербии со счетом 0:5 и не смогла выйти в дивизион А. Команда Станислава Черчесова заняла второе место в группе, набрав 8 очков.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после скандального видео не был вызван в национальную команду на ноябрьские матчи.
Уткин: веселее всего читать чушь, что с Дзюбой сборная сыграла бы иначе
Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на поражение сборной России в матче Лиги Наций с Сербией.
Фото: сборная России
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