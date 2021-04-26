Павлюченко: с трудом верится, что сборная России сможет пройти в четвертьфинал чемпионата Европы

"Сегодняшняя сборная сильно уступает той, что играла в 2008 году. Денисов "убивал" всех в центре поля, Игнашевич цементировал оборону. Игроки той сборной сильнее нынешних во всех линиях. Перед Евро все надежды на Жиркова, ха-ха. Хотя если Черчесов хорошо подготовит команду физически, то за счет хорошего движения мы можем добиться результата. Но с трудом верится, что сможем пройти в четвертьфинал, как на чемпионате мира, но все возможно. В 2008 году мы тоже приехали на Евро, и никто нас не знал. Но за счет отличной подготовки мы переиграли и перебегали даже сборную Голландии", - заявил Павлюченко.
Напомним, на Евро-2020 сборная России сыграет против команд Бельгии, Финляндии и Дании. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В России матчи будут проходить на петербургской "Газпром Арене". Всего на этом стадионе пройдет 7 матчей. Перед Евро-2020 команда Черчесова проведет два контрольных матча. 1 июня пройдет матч против Польши в гостях, 5 июня в Москве состоится игра с командой Болгарии.
На чемпионате мира 2018 года команда Черчесова добралась до 1/4 финала. На групповом этапе россияне обыграли Саудовскую Аравию (5:0), Египет (3:1) и уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала по пенальти была побеждена сборная Испании (1:1, 4:3 пен). В четвертьфинале в Сочи сборная России уступила в серии одиннадцатиметровых ударов Хорватии (2:2, 3:4 пен).
На Евро-2008 национальная команда России добралась до полуфинала , где проиграла сборной Испании со счетом 0:3.
Источник: Sport24
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Фото: ФК "Локомотив"
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