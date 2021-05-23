"Понятно, что в Бельгии все крутые — Де Брёйне, Лукаку, Азар, Куртуа. У датчан кого-то могу назвать, финнов вообще не знаю. Как противостоять Лукаку? Так это второй Дзюба, по массе такой же. Посмотрим на установке, но на Дзюбе потренируемся.
Надо себя показывать, а дальше Черчесов решит, кого отцеплять. Это мотивация. Останусь я в команде или нет — не думаю об этом, в любом случае мы все будем болеть за команду на турнире", - приводит слова Дивеева "Чемпионат".
Напомним, что в настоящее время сборная России под руководством Станислава Черчесова проводит тренировочный сбор в Австрии. 1 и 5 июня национальной команде предстоят контрольные игры против Польши и Болгарии соответственно.
На групповой стадии Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня в Санкт-Петербурге), Финляндии (16 июня в Санкт-Петербурге) и Дании (21 июня в Копенгагене).
Дивеев: Лукаку — это второй Дзюба, по массе такой же
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о соперниках национальной команды на предстоящем чемпионате Европы-2020.
Фото: ФК "Зенит"
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