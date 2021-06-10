- Что запланировали, то сделали. Провели два контрольных матча, которые дали нам пищу для размышлений по форме игроков и по тактике. Не обошлось без потерь: и травмы есть, и болезнь у Мостового. Сегодня Андрея еще раз проверили, он выбыл по ковиду, это неприятный момент. В остальном - мы всё выполнили. Теперь наша задача - войти в турнир, - рассказал Черчесов на пресс-конференции после тренировки сборной России.
Ранее стало известно, что атакующий полузащитник национальной команды Андрей Мостовой сдал два положительных теста на COVID-19 и был заменен в заявке сборной России на Евро-2020 на центрального защитника Романа Евгеньева.
Сборная России в ходе подготовки к Чемпионату Европы-2020 провела два контрольных матча - сыграла в гостях вничью с Польшей 1:1 и победила на своем поле Болгарию со счетом 1:0.
Черчесов - о подготовке сборной: что запланировали, то сделали. Но не обошлось без потерь
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги подготовительного периода команды перед Чемпионатом Европы-2020.
Фото: РПЛ
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