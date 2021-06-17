Напомним, что указанный матч прошел накануне в рамках второго тура Евро-2020. Украинцы победили соперника со счетом 2:1.
Валуев заявил, что российские власти отреагируют не оскорбления со стороны фанатов сборной Украины. При этом он призвал не искать в поведении болельщиков политический подтекст.
"Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Хотя, возможно, это не стоит привязывать к конкретной стране. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться", - сказал депутат Госдумы.
Источник: Газета.Ru
"Просто подонки какие-то". Колосков - о том, что фанаты сборной Украины оскорбляли Путина на матче Евро-2020
Валуев - об оскорблениях украинских фанатов в адрес Путина: реакция будет, безусловно. Это их не красит
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поведение украинских болельщиков, оскорблявших президента России Владимира Путина на матче сборной Украины с Северной Македонией.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!