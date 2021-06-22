— Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно, — цитирует Реднаппа "СЭ".
Последним местом работы 74-летнего Реднаппа был "Бирмингем Сити", который он тренировал в 2017 году. Также в его тренерской карьере значатся Иордания, "КПР", "Тоттенхэм" и другие клубы.
Сборная России, под руководством Станислава Черчесова, вылетела с Евро 2020.
Реднапп готов заменить в сборной России Черчесова
Английский специалист Харри Реднапп высказался о возможной отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: Getty Images
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