Реднапп готов заменить в сборной России Черчесова

Английский специалист Харри Реднапп высказался о возможной отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: Getty Images
— Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно, — цитирует Реднаппа "СЭ".

Последним местом работы 74-летнего Реднаппа был "Бирмингем Сити", который он тренировал в 2017 году. Также в его тренерской карьере значатся Иордания, "КПР", "Тоттенхэм" и другие клубы.

Сборная России, под руководством Станислава Черчесова, вылетела с Евро 2020.

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Теги: Сборная России Реднапп Черчесов
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