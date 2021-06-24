26 июня в Москве вновь откроется фан-зона Чемпионата Европы-2020, организованная в "Лужниках". Однако доступ в нее будет разрешен не всем болельщикам.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе департамента спорта Москвы, на территорию фан-зоны допустят переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев, вакцинированных, а также болельщиков с отрицательными ПЦР-тестами со сроком давности не более 72 часов. Допуск будет осуществляться по наличию специального QR-кода.
Власти Москвы с 26 июня откроют фан-зону в "Лужниках" с доступом по QR-коду
Фан-зона Евро-2020 в "Лужниках" вновь откроется с 26 июня, доступ будет разрешен вакцинированным или переболевшим COVID-19 либо имеющим свежий отрицательный тест.
Фото: УЕФА
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