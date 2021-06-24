Власти Москвы с 26 июня откроют фан-зону в "Лужниках" с доступом по QR-коду

Фан-зона Евро-2020 в "Лужниках" вновь откроется с 26 июня, доступ будет разрешен вакцинированным или переболевшим COVID-19 либо имеющим свежий отрицательный тест.

Фото: УЕФА