Онопко отметил, что сборная Украины имеет хорошие шансы на то, чтобы выйти в финал чемпионата Европы.
"Вообще, Украина теперь может замахнуться на финал Евро. Кроме Англии, в одной сетке играют только Чехия и Дания – не самые грозные соперники. Я всегда считал, что самое сложное – выйти из группы. Дальше уже может произойти что угодно. Осталось восемь команд, и у Украины хорошие шансы на выход в финал Евро", - сказал Онопко.
Напомним, что сборная Украины обыграла команду Швеции в матче 1/8 финала Евро. Украинцы добились победы в овертайме, встреча завершилась со счетом 2:1. В четвертьфинале команда Андрея Шевченко сыграет с Англией. Матч пройдет 3 июля в Риме.
Источник: Metaratings
Онопко: до конца Евро буду болеть за сборные Украины и Испании
Онопко: Украина имеет хорошие шансы на выход в финал Евро
Экс-футболист сборной России Виктор Онопко высказался о перспективах сборной Украины на Евро-2020.
Фото: "Чемпионат"
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