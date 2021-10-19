- Каждая сборная или клуб переходный период переживает по-своему. И главное - это время не упустить. У нас таковой пришелся на чемпионат Европы, хотели мы этого или нет. Потому что если бы всё состоялось в первоначальные сроки, то развивалось бы всё по-другому. В 2020-м команда была готова лучше, отборочный цикл мы прошли на одном дыхании. А затем случился ковид, и мы 10 месяцев не собирались. Так и Дивеев стал основным уже на ЧЕ, и Сафонов, в сборную привлекли Фомина, Жемалетдинова, Баринова, Евгеньева, Самошникова, Мухина, Захаряна, Макарова... - передает слова Черчесова "СЭ".
В 2019 году сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова принимала участие в отборочном турнире к Чемпионату Европы-2020 и заняла второе место, набрав 24 очка в группе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. При этом наша команда одержала 8 побед в матчах со всеми соперниками, кроме сборной Бельгии, от которой потерпела 2 поражения. В марте 2020 года весь мировой спорт был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса, а Чемпионат Европы-2020 перенесен на следующий год. После ноября 2019 года сборная России собралась в сентябре 2020 года для проведения матчей Лиги наций. На Евро-2020, состоявшемся летом 2021 года, наша команда заняла четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией и не вышла в плей-офф.
Черчесов: период смены поколений в сборной России пришелся на чемпионат Европы
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в нашей национальной команде затянулась смена поколений.
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