Тикнизян - о причинах выбора Армении: шанса проявить себя в сборной России мне не выпало, меня ни разу не вызывали

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян объяснил причины, по которым принял решение начать выступления за национальную сборную Армении.
Фото: ФК "Локомотив"
- Что стало ключевым в моем выборе в пользу Армении, хотя ранее я заявлял, что хочу попасть в сборную России? Да, действительно, я такое неоднократно говорил. После того, как сыграл на молодежном чемпионате Европы в 2021 году, я отмечал, что работаю на футбольном поле и стараюсь попасть в сборную России. У любого футболиста есть мечта - попасть в сборную страны, где он родился; проявлять себя и свое мастерство в стране, которая ему дала очень многое. Но шанса проявить себя в сборной России мне так и не выпало, поскольку меня ни разу не вызывали и даже не включали в расширенный список. Не испытываю никаких обид, потому что это футбол, так бывает, у каждого тренера своё видение, - передает слова Тикнизяна Metaratings.ru.

23-летний левый защитник "Локомотива" Наир Тикнизян получил вызов в национальную сборную Армении на мартовский сбор с отборочным матчем на чемпионат Европы-2024 против сборной Турции и товарищеской игрой с командой Кипра. Ранее официальный телеграм-канал "железнодорожников" объявил, что Тикнизян принял предложение футбольной федерации этой страны.

Ранее футболист неоднократно заявлял, что хотел бы выступать за сборную России, а также играл в системе молодежных сборных России. За сборную России U21 под руководством нынешнего главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова Тикнизян провел 7 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами - в том числе принял участие в молодежном Чемпионате Европы-2021 (3 матча, 1 забитый мяч). В текущем сезоне на счету игрока 1 гол и 5 ассистов в 28 матчах за клуб во всех турнирах.


Сборная России Сборная Армении Локомотив Тикнизян
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