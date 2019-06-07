Хотите как на Украине? Наши соседи разрывают на уровне сборных, но отказываются дружить с русскими коллегами
При этом отличается не только главная команда, но и молодёжные – команда U-20 вышла в полуфинал Чемпионата мира, обыграв Колумбию, а U-18 удивила куда больше. Игроки этой команды подружились с российской сборной на турнире в Словакии и рассказали об этом, но на своей родине поспешили откреститься от новых приятелей, назвав произошедшее стёбом
Унижение братушек в отборе на Евро-20
При большом желании в квалификационной группе «В» чемпионата Европы можно было увидеть заочное соперничество России и Украины – всё-таки одним из соперников наших соседей оказалась Сербия. Наверное, более прочных друзей у нас в мире нет и уже вряд ли когда-нибудь такие появятся.
Группа подобралась сложная (за два первые места борются не только Украина и Сербия, но ещё и Португалия), так что личная встреча братушек и соседей имела большое значение и без всякого политического контекста.
Но борьбы не получилось. Под заряды со стороны горячо любимых соседей «руска курва» Сербия влетела по-крупному и, похоже, уже после второго матча в этом отборе потеряла шансы на попадание на Евро. Украинцы забили балканцам пять безответных мячей.
Дубль (особенно роскошным получился второй мяч) оформил 21-летний полузащитник Виктор Цыганков, за которого уже этим летом, судя по слухам, «Наполи» собирается отвалить больше 20 млн евро. С молодёжью у наших соседей всё в полном порядке.
А Руслан Малиновский, который отказался переходить в «Спартак», оформил ассистентский дубль. Полузащитник отдал две голевые на Коноплянку. В итоге 5:0 – лидерство Украины в группе, Сербия на последнем месте (ниже Люксембурга), так ещё и получает крупнейшей поражение в своей истории.
Пережить спокойно это удалось не всем...
А что с молодёжью?
Тем временем сборная Украины до двадцати лет зажигает на Чемпионате мира. В первом туре украинцы обыграли США (2:1), во втором – Катар (1:0), а затем закончили групповой этап ничьей с Нигерией (1:1).
В 1/8 финала молодые украинские футболисты разгромили Панаму (4:1), а уже в четвертьфинале минимально переиграли Колумбию. При этом перед последней игрой в основную сборную зачем-то (он всё равно не сыграл против Сербии) дёрнули вратаря вундеркинда Лунина, но и это не помешало юным «жовто-блакитным» пробиться в следующий раунд.
Нет Лунина, но остаётся Даниил Сикан – лучший бомбардир Украины на этом турнире. Он забил четыре гола в четырёх матчах. Правда, в этом плане перекоса нет, тот же Денис Попов забил всего на один мяч меньше.
Дружба между Россией и Украиной
Пока болельщики во Львове вопят про русских проституток, а в социальных сетях некоторые соседи считают, что они «умыли соседей» (конечно, они пишут не «умыли», но надо же было подобрать приличный эквивалент), сборная Украины U-18 вроде как подружилась с нашими сборниками на турнире в Словакии. И поначалу это показалось прекрасной новостью. Но всё было не так просто...
Но обо всём по порядку. На турнире Slovakia Cup мы соседушек в матче за третье место. Россия и Украина заняли вторые места в группах и должны были сразу играть между собой. Наши победили благодаря раннему голу, а Кержакова признали лучшим тренером турнира.
Сборные жили в одном отеле и вместе смотрели чемпионат мира по хоккею.
- После второй игры (мы выиграли у Мексики 2:0) говорю в холле по телефону, проходит парень из сборной Украины и поздравляет с победой: «Мы рады за вас». Не думал, что они будут такими открытыми, сами будут заводить разговоры. А так я отлично к ним отношусь: у меня есть родственники на Украине, ездил в детстве к ним в Херсон, - рассказывал защитник сборной России Дмитрий Сухарев изданию Sports.ru
Иван Литвиненко, полузащитник сборной Украины искренне удивлялся:
- Та какая политика? Мы об этом даже не думали, сразу нормально общались. Они такие же, как и мы.
Жили вместе, кушали рядом, болтали на разные темы, в основном о футболе: какой уровень чемпионата, какие зарплаты. Все позитивно было. Играли в теннис и бильярд, вместе купались в бассейне. Обменялись контактами, - сказал игрок.
И казалось бы, всё замечательно. Но вернувшись домой, тот же Литвиненко заговорил совершенно по-другому:
- Приветствую вас, я тот самый Иван Литвиненко, который, по словам журналистов, слишком много хорошего сказал в сторону России.
Не все так тепло было, как хотелось бы ребятам из России. Если они наш стеб в свой адрес восприняли как теплые слова, то что я могу поделать.
Мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что и по чьей вине творится у нас на востоке страны. Большая просьба к отдельным журналистам не пиариться на этой теме. Слава Украине! – написал игрок в фейсбуке.
А так открестился от россиян игрок сборной Украины U-18 Владислав Мудрик:
- Мне очень жаль, что все так сложилось и эта история была воспринята именно таким образом. Все мы, игроки сборной, хорошо понимаем, что происходит между Украиной и Россией. То, что я поставил лайк – не говорит о моем уважительном или благосклонном отношение к России. Не нужно придавать этому особого смысла. Мне не понятно, почему русские пришли на нашу землю, воюют против нас, но вместе с тем твердят, что мы братья и делают вид, будто ничего не происходит.
Вскоре после соревнования мне написал российский журналист, точнее, блогер. Он спросил, какой была обстановка на турнире в Словакии: во время матча против россиян, в отеле, где мы жили с русскими, и вообще, как мы общались с игроками сборной России. Еще он спрашивал не возникало ли особых нюансов.
Мы действительно имели несколько бесед с россиянами. В статье упоминается, как мы расспрашивали о нашем знакомом Алексее Усанове. В свое время он выступал в львовском УФК, мы знакомы еще с 7 класса. Я спросил российских игроков, почему его нет в сборной. Мне объяснили, что у него сложные отношения с тренерским штабом. Также мы перекинулись парой слов о матче с Англией. Возможно, они это расценивали как нечто чрезвычайное. Кому-то хотелось извратить все это и оригинально осветить банальный эпизод.
Я не хочу оправдываться и говорить громкие слова. Просто хочу объяснить свою позицию. То, что происходит на востоке Украины не может расцениваться иначе, чем агрессия России. Очень жаль, что у нас хотят забрать наши земли: Крым и Донбасс. Когда-то наши предки боролись за свободную Украину и эта борьба продолжается сейчас. Очень жаль тех героев, которые погибают на Востоке Украины. Это очень трудная тема для каждого украинца. Я знаю об этом не понаслышке, ведь среди погибших в Донбассе были мои знакомые. Очень хочу, чтобы война быстрее закончилась.
Пользуясь случаем, хочу попросить прощения у тех земляков, которых оскорбила вся эта история. Каждый из карпатовцев, каждый из футболистов юношеской сборной Украины является патриотом и понимает, кто несет ответственность за смерти украинцев на Донбассе, - сказал футболист.
Так что это была не дружба. Нам просто показалось.
Про «мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что и по чьей вине творится у нас на востоке страны» и говорить ничего не хочется. Можно только удивиться, что же такого там на востоке Украины успела натворить молодёжная сборная России по футболу?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: tsn.ua, Sports.ru, официальный сайт "Карпат"
Унижение братушек в отборе на Евро-20
При большом желании в квалификационной группе «В» чемпионата Европы можно было увидеть заочное соперничество России и Украины – всё-таки одним из соперников наших соседей оказалась Сербия. Наверное, более прочных друзей у нас в мире нет и уже вряд ли когда-нибудь такие появятся.
Группа подобралась сложная (за два первые места борются не только Украина и Сербия, но ещё и Португалия), так что личная встреча братушек и соседей имела большое значение и без всякого политического контекста.
Но борьбы не получилось. Под заряды со стороны горячо любимых соседей «руска курва» Сербия влетела по-крупному и, похоже, уже после второго матча в этом отборе потеряла шансы на попадание на Евро. Украинцы забили балканцам пять безответных мячей.
Дубль (особенно роскошным получился второй мяч) оформил 21-летний полузащитник Виктор Цыганков, за которого уже этим летом, судя по слухам, «Наполи» собирается отвалить больше 20 млн евро. С молодёжью у наших соседей всё в полном порядке.
А Руслан Малиновский, который отказался переходить в «Спартак», оформил ассистентский дубль. Полузащитник отдал две голевые на Коноплянку. В итоге 5:0 – лидерство Украины в группе, Сербия на последнем месте (ниже Люксембурга), так ещё и получает крупнейшей поражение в своей истории.
Пережить спокойно это удалось не всем...
Стыдно за сборную Сербии. У вас остатки чести и достоинства остались ещё? Кому вы сейчас летите 0-5? Команде фейкового государства,которое возглавляют алкаши, дебилы, пчеловоды и клоуны? Чьи фанаты орут «Сербов на вербу». Сдайте майки сборной и исчезните, уроды. Позор вам, курацы— Андрей Малосолов (@malosolov) June 7, 2019
А что с молодёжью?
Тем временем сборная Украины до двадцати лет зажигает на Чемпионате мира. В первом туре украинцы обыграли США (2:1), во втором – Катар (1:0), а затем закончили групповой этап ничьей с Нигерией (1:1).
В 1/8 финала молодые украинские футболисты разгромили Панаму (4:1), а уже в четвертьфинале минимально переиграли Колумбию. При этом перед последней игрой в основную сборную зачем-то (он всё равно не сыграл против Сербии) дёрнули вратаря вундеркинда Лунина, но и это не помешало юным «жовто-блакитным» пробиться в следующий раунд.
Нет Лунина, но остаётся Даниил Сикан – лучший бомбардир Украины на этом турнире. Он забил четыре гола в четырёх матчах. Правда, в этом плане перекоса нет, тот же Денис Попов забил всего на один мяч меньше.
Дружба между Россией и Украиной
Пока болельщики во Львове вопят про русских проституток, а в социальных сетях некоторые соседи считают, что они «умыли соседей» (конечно, они пишут не «умыли», но надо же было подобрать приличный эквивалент), сборная Украины U-18 вроде как подружилась с нашими сборниками на турнире в Словакии. И поначалу это показалось прекрасной новостью. Но всё было не так просто...
Но обо всём по порядку. На турнире Slovakia Cup мы соседушек в матче за третье место. Россия и Украина заняли вторые места в группах и должны были сразу играть между собой. Наши победили благодаря раннему голу, а Кержакова признали лучшим тренером турнира.
Сборные жили в одном отеле и вместе смотрели чемпионат мира по хоккею.
- После второй игры (мы выиграли у Мексики 2:0) говорю в холле по телефону, проходит парень из сборной Украины и поздравляет с победой: «Мы рады за вас». Не думал, что они будут такими открытыми, сами будут заводить разговоры. А так я отлично к ним отношусь: у меня есть родственники на Украине, ездил в детстве к ним в Херсон, - рассказывал защитник сборной России Дмитрий Сухарев изданию Sports.ru
Иван Литвиненко, полузащитник сборной Украины искренне удивлялся:
- Та какая политика? Мы об этом даже не думали, сразу нормально общались. Они такие же, как и мы.
Жили вместе, кушали рядом, болтали на разные темы, в основном о футболе: какой уровень чемпионата, какие зарплаты. Все позитивно было. Играли в теннис и бильярд, вместе купались в бассейне. Обменялись контактами, - сказал игрок.
И казалось бы, всё замечательно. Но вернувшись домой, тот же Литвиненко заговорил совершенно по-другому:
- Приветствую вас, я тот самый Иван Литвиненко, который, по словам журналистов, слишком много хорошего сказал в сторону России.
Не все так тепло было, как хотелось бы ребятам из России. Если они наш стеб в свой адрес восприняли как теплые слова, то что я могу поделать.
Мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что и по чьей вине творится у нас на востоке страны. Большая просьба к отдельным журналистам не пиариться на этой теме. Слава Украине! – написал игрок в фейсбуке.
А так открестился от россиян игрок сборной Украины U-18 Владислав Мудрик:
- Мне очень жаль, что все так сложилось и эта история была воспринята именно таким образом. Все мы, игроки сборной, хорошо понимаем, что происходит между Украиной и Россией. То, что я поставил лайк – не говорит о моем уважительном или благосклонном отношение к России. Не нужно придавать этому особого смысла. Мне не понятно, почему русские пришли на нашу землю, воюют против нас, но вместе с тем твердят, что мы братья и делают вид, будто ничего не происходит.
Вскоре после соревнования мне написал российский журналист, точнее, блогер. Он спросил, какой была обстановка на турнире в Словакии: во время матча против россиян, в отеле, где мы жили с русскими, и вообще, как мы общались с игроками сборной России. Еще он спрашивал не возникало ли особых нюансов.
Мы действительно имели несколько бесед с россиянами. В статье упоминается, как мы расспрашивали о нашем знакомом Алексее Усанове. В свое время он выступал в львовском УФК, мы знакомы еще с 7 класса. Я спросил российских игроков, почему его нет в сборной. Мне объяснили, что у него сложные отношения с тренерским штабом. Также мы перекинулись парой слов о матче с Англией. Возможно, они это расценивали как нечто чрезвычайное. Кому-то хотелось извратить все это и оригинально осветить банальный эпизод.
Я не хочу оправдываться и говорить громкие слова. Просто хочу объяснить свою позицию. То, что происходит на востоке Украины не может расцениваться иначе, чем агрессия России. Очень жаль, что у нас хотят забрать наши земли: Крым и Донбасс. Когда-то наши предки боролись за свободную Украину и эта борьба продолжается сейчас. Очень жаль тех героев, которые погибают на Востоке Украины. Это очень трудная тема для каждого украинца. Я знаю об этом не понаслышке, ведь среди погибших в Донбассе были мои знакомые. Очень хочу, чтобы война быстрее закончилась.
Пользуясь случаем, хочу попросить прощения у тех земляков, которых оскорбила вся эта история. Каждый из карпатовцев, каждый из футболистов юношеской сборной Украины является патриотом и понимает, кто несет ответственность за смерти украинцев на Донбассе, - сказал футболист.
Так что это была не дружба. Нам просто показалось.
Про «мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что и по чьей вине творится у нас на востоке страны» и говорить ничего не хочется. Можно только удивиться, что же такого там на востоке Украины успела натворить молодёжная сборная России по футболу?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: tsn.ua, Sports.ru, официальный сайт "Карпат"