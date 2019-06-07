Хотите как на Украине? Наши соседи разрывают на уровне сборных, но отказываются дружить с русскими коллегами

Стыдно за сборную Сербии. У вас остатки чести и достоинства остались ещё? Кому вы сейчас летите 0-5? Команде фейкового государства,которое возглавляют алкаши, дебилы, пчеловоды и клоуны? Чьи фанаты орут «Сербов на вербу». Сдайте майки сборной и исчезните, уроды. Позор вам, курацы