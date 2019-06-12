Агент Де Лигта прилетел в Париж для переговоров с "ПСЖ"

Защитник амстердамского "Аякса" и сборной Голландии Матейс Де Лигт близок к подписанию конракта с французским "Пари Сен-Жермен".Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, агент 19-летнего футболиста Мино Райола прилетел в столицу Франции для переговоров по деталям контракта голландского игрока.Ожидается, что после этих переговоров руководство "ПСЖ" сможет сформировать официальное предложение Де Лигту.Помимо парижан на нидерландского защитника претендует каталонская "Барселона". Однако для Де Лигта важна гарантия постоянной игровой практики, которую сине-гранатовые не могут гарантировать.