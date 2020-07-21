Существует вариант продолжения карьеры в России. Напомним, голкипер находился во французском клубе на просмотре.
В конце июня стало известно, что голкипер покинул "Сьон". 24-летний футболист выступал за швейцарцев с 2016 года, перейдя из московского "Спартака", воспитанником которого он является. За "Сьон" россиянин провел 63 матча и пропустил 108 голов.
Источник: "СЭ"
Митрюшкин не подпишет контракт с "Монако"
Вратарь Антон Митрюшкин провел две недели в "Монако", однако было принято решение его не оставлять.
Фото: Global Look Press
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