"Монако" уступил "Баварии" в товарищеском матче, Головин отыграл 90 минут

Мюнхенская "Бавария" добилась волевой победы над представителем Лиги 1 "Монако" в контрольном матче, который состоялся в городе Унтерхахинг (Германия).

Фото: ФК "Монако"

Встреча закончилась со счетом 4:2 (3:1) в пользу действующего чемпиона Бундеслиги. Авторами голов в составе мюнхенцев стали Конрад Лаймер, Джамал Мусиала, Лерой Сане и Серж Гнабри, реализовавший 11-метровый удар. У "Монако" отличились Такуми Минамино и Виссам Бен-Йеддер. Отметим, что монегаски вышли вперед, однако еще до перерыва команде Томаса Тухеля удалось трижды поразить ворота соперников.



13 августа "Монако" откроет сезон чемпионата Франции выездным матчем с "Клермоном". "Бавария" днем ранее поспорит за Суперкубок Германии с "РБ Лейпциг".