Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

"Монако" уступил "Баварии" в товарищеском матче, Головин отыграл 90 минут

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Мюнхенская "Бавария" добилась волевой победы над представителем Лиги 1 "Монако" в контрольном матче, который состоялся в городе Унтерхахинг (Германия).
Фото: ФК "Монако"
Встреча закончилась со счетом 4:2 (3:1) в пользу действующего чемпиона Бундеслиги. Авторами голов в составе мюнхенцев стали Конрад Лаймер, Джамал Мусиала, Лерой Сане и Серж Гнабри, реализовавший 11-метровый удар. У "Монако" отличились Такуми Минамино и Виссам Бен-Йеддер. Отметим, что монегаски вышли вперед, однако еще до перерыва команде Томаса Тухеля удалось трижды поразить ворота соперников.

13 августа "Монако" откроет сезон чемпионата Франции выездным матчем с "Клермоном". "Бавария" днем ранее поспорит за Суперкубок Германии с "РБ Лейпциг".


Монако Бавария Головин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится